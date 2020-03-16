Джонсон призвал британцев работать из дома и резко ограничить контакты

Пассажир в защитной маске в автобусе в Лондоне

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британцев следует перевести на работу на дому, людям из-за распространения коронавируса нужно отказаться от нежизненно важных контактов и посещения пабов и клубов, заявил премьер Борис Джонсон. Британцев следует перевести на работу на дому, людям из-за распространения коронавируса нужно отказаться от нежизненно важных контактов и посещения пабов и клубов, заявил премьер Великобритании

"Нам следует, где это возможно, перевести людей на работу из дома... Вам (жителям Британии - ред.) следует приостановить все нежизненно важные контакты, отказаться от нежизненно важных поездок, отказаться от посещения пабов, клубов и театров", - сказал Джонсон на брифинге в понедельник.

Также он призвал граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать спортивные состязания.

"Особенно это касается тех, кому более 70 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями", - добавил премьер.

По словам Джонсона, сейчас необходимо сделать больше для сдерживания роста случаев заражения вирусом. Для этого правительство рекомендует всем, у кого обнаружились симптомы заболевания (кашель и высокая температура) оставаться дома.

"Если кто-то у вас дома обнаружил симптомы заболевания, вам необходимо отказаться от походов на улицу, даже за продуктами. Вам следует ограничить контакты и договориться с кем-то о помощи. Если с вами проживают близкие, то оставаться дома должны и они - все, кто проживает вместе", - сказал премьер.

Джонсон подчеркнул, что правительство вынуждено пойти на такие меры, в противном случае количество случаев заражения коронавирусом будет постоянно удваиваться.