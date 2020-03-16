В Чехии первые три пациента вылечились от коронавируса

ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. В Чехии в понедельник зарегистрированы первые три пациента, вылечившиеся от нового коронавируса, сообщил журналистам заведующий инфекционным отделением больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики Павел Длоуги.
"Сегодня у трёх наших больных зафиксирован второй подряд негативный тест, что означает, что они вылечились от коронавируса. Все трое были среди первых заболевших этим вирусом в нашей республике 14 дней назад, в их случае это было связано с Италией. Да, эти пациенты принимали определенные лекарства, но главную заслугу в излечении несут они сами, их организмы. Сейчас все выздоровевшие уже находятся дома", - сказал Длоуги.
На утро понедельника общее число заболевших COVID-19 в Чехии составляло 298 человек. По словам главы минздрава Адама Войтеха, в 54% случаев медики знают происхождение заболевания у пациентов, в остальных – нет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.