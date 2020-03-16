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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568694296.html
В Чехии первые три пациента вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568650541_0:222:2982:1899_1036x0_80_0_0_12765216c3b7298a6dac20e7632b92c9.jpg
РИА Новости

В Чехии первые три пациента вылечились от коронавируса

20:27 16.03.2020
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© AP Photo / Petr David JosekМедицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. В Чехии в понедельник зарегистрированы первые три пациента, вылечившиеся от нового коронавируса, сообщил журналистам заведующий инфекционным отделением больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики Павел Длоуги.
"Сегодня у трёх наших больных зафиксирован второй подряд негативный тест, что означает, что они вылечились от коронавируса. Все трое были среди первых заболевших этим вирусом в нашей республике 14 дней назад, в их случае это было связано с Италией. Да, эти пациенты принимали определенные лекарства, но главную заслугу в излечении несут они сами, их организмы. Сейчас все выздоровевшие уже находятся дома", - сказал Длоуги.
На утро понедельника общее число заболевших COVID-19 в Чехии составляло 298 человек. По словам главы минздрава Адама Войтеха, в 54% случаев медики знают происхождение заболевания у пациентов, в остальных – нет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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