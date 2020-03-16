Зеленский пообещал "кредитные каникулы" бизнесу из-за коронавируса

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил компетентным органам разработать программу "кредитных каникул" для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта.
"В ближайшее время ожидаем от Нацбанка, министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - заявил Зеленский в видеообращении, которое в понедельник опубликовано в его Telegram-канале.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.