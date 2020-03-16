Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев

РИМ, 16 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Еще 349 человек скончались за сутки от Еще 349 человек скончались за сутки от коронавируса Италии , общее число жертв достигло 2158, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2749", - заявил Боррелли.

В воскресенье было зафиксировано 369 выздоровлений, в субботу - 527.

"К сожалению, число скончавшихся - 349", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 2158.

Рост жертв накануне составлял 368 случаев, в субботу сообщалось о 175 случаях.

По словам Боррелли, динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тысяч за сутки. Теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 28 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 24,7 тысячи.