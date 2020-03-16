Школам в КБР рекомендовали ввести свободный график посещения

НАЛЬЧИК, 16 мар – РИА Новости. Министерство просвещения Кабардино-Балкарии рекомендовало ввести во всех школах республики свободный график посещения учениками из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минпросвещения.
"Минпросвещения КБР рекомендует обеспечить введение во всех образовательных организациях в установленном порядке свободного графика посещения учебных занятий обучающимися (по согласованию с родителями, законными представителями) на период до 21 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данное решение принято на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 13 марта и протокола заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР от 16 марта.
"Для обучающихся, переведенных на свободный график посещения учебных занятий, реализацию образовательных программ рекомендуется организовать с применением дистанционных образовательных технологий", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, весенние каникулы всем школам республики рекомендовано запланировать с 23 марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкарский государственный университет с понедельника перевел студентов на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на понедельник случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии нет.