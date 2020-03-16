Школам в КБР рекомендовали ввести свободный график посещения

"Минпросвещения КБР рекомендует обеспечить введение во всех образовательных организациях в установленном порядке свободного графика посещения учебных занятий обучающимися (по согласованию с родителями, законными представителями) на период до 21 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что данное решение принято на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 13 марта и протокола заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР от 16 марта.