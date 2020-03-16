Сайт о профилактике коронавируса запустили в Московской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Московской области начал работать В Московской области начал работать сайт о профилактике коронавируса . Портал запустило министерство здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360"

На сайте есть необходимая информация о коронавирусной инфекции и мерах, которые принимают власти региона, чтобы не допустить распространения болезни. Также на сайте можно узнать, как вызвать врача.

"Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования – СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы", – заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она пояснила, что на новом сайте жители области смогут найти ответы на все волнующие вопросы.

Также в Московской области работает горячая линия по коронавирусу. Жители, которые вернулись из стран с зарегистрированными случаями коронавируса, могут позвонить по телефону 8 (800) 550-50-30 и получить справочную информацию, узнать о порядке действий и, если нужно, вызвать на дом врача.