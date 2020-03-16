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РИА Наука
2020-03-16T23:23+0300
https://ria.ru/20200316/1568691674.html
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
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РИА Новости

Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса

19:37 16.03.2020 (обновлено: 23:23 16.03.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПассажиры метро в Гонконге, Китай
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Согласно новым исследованиям американских ученых, главной причиной быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае было большое количество больных со слабовыраженной симптоматикой, которых долгое время не выявляли, и высокой контагиозностью самого вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Результаты математического моделирования, объединившего данные о зарегистрированных случаях заболевания COVID-19 в Китае с данными о передвижении людей, показали, что до введения 23 января 2020 года ограничений на въезд в Ухань и выезд из него 86 процентов случаев в стране не были задокументированы, что способствовало быстрому географическому распространению вируса SARS-CoV2.
По мнению авторов исследования, эти выводы имеют решающее значение для понимания темпов распространения и контагиозности нового коронавируса. Как выяснилось, недокументированные инфекции подвергли воздействию гораздо большую часть населения, чем это считалось.
Учитывая то, что, по данным ученых, частота передачи от бессимптомных больных составляет 55 процентов по сравнению с контагиозностью пациентов с явными проявлениями заболевания, в 79 процентах случаев заражения источниками могли быть носители вируса, у которых болезнь никак не проявлялась.
Результаты показывают, что после 23 января 2020 года, когда правительство ввело меры по контролю передвижения и повышению осведомленности населения, темпы распространения вируса значительно снизились.
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"Вспышка COVID-19 в Китае была вызвана больными с легкими, ограниченными или отсутствующими симптомами, которые остались незамеченными, — приводятся в пресс-релизе Колумбийского университета слова руководителя исследования Джеффри Шамана (Jeffrey Shaman), профессора наук о здоровье. — В зависимости от их контагиозности и количества, необнаруженные случаи могут подвергать гораздо большую часть населения воздействию вируса, чем это считалось. Мы выяснили, что для COVID-19 в Китае эти необнаруженные инфицированные люди были многочисленны и заразны".
Авторы считают, что необходимо внести серьезные изменения в практику документирования пациентов, обращающихся за медицинской помощью даже с симптомами ОРВИ. Они также подчеркивают эффективность мер по ограничению поездок и информирования населения.
"Повышенная осведомленность об эпидемии, более широкое использование средств индивидуальной защиты и ограничение поездок помогли снизить общую силу инфекции. Однако неясно, будет ли это снижение достаточным для полного прекращения распространения вируса, — говорит Шаман. — Если новый коронавирус будет следовать модели пандемического гриппа H1N1 2009 года, он также будет распространяться по всему миру и станет пятым эндемическим коронавирусом среди людей".
Ученые призывают власти стран, где COVID-19 пока не имеет широкого распространения, принять во внимание их результаты, указывающие на "скрытую передачу" вируса носителями без явных симптомов как главную причину быстрого распространения вируса SARS-CoV2.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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