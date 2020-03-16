Китай направит Италии партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте заявил, что Китай направит в Италию еще одну группу экспертов, а также медицинские товары для оказания помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении МИД КНР.
Беседа состоялся вечером 16 марта по инициативе итальянской стороны.
"Правительство Италии в последние дни приняло целый ряд решительных мер в связи с распространением эпидемии, китайская сторона выражает свою поддержку и уверена в том, что Италия сможет одержать победу. Мы в ближайшее время направим в Италию дополнительно еще группу экспертов, а также в меру своих возможностей предоставим медицинские товары и другую гуманитарную помощь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Он добавил, что благодаря усилиям, эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, восстанавливается и социально-экономическое развитие страны.
"Мы будем как и раньше всеми силами бороться, чтобы как можно скорее одержать окончательную победу над эпидемией и вселить уверенность каждой стране в их борьбе и профилактике эпидемии", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Конте в свою очередь выразил искреннюю благодарность от имени правительства Италии и итальянского народа китайской стороне за помощь в трудную минуту.