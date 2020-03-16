Китай направит Италии партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Девушки в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото

Девушки в масках на одной из улиц Милана

Беседа состоялся вечером 16 марта по инициативе итальянской стороны.

"Правительство Италии в последние дни приняло целый ряд решительных мер в связи с распространением эпидемии, китайская сторона выражает свою поддержку и уверена в том, что Италия сможет одержать победу. Мы в ближайшее время направим в Италию дополнительно еще группу экспертов, а также в меру своих возможностей предоставим медицинские товары и другую гуманитарную помощь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он добавил, что благодаря усилиям, эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, восстанавливается и социально-экономическое развитие страны.

"Мы будем как и раньше всеми силами бороться, чтобы как можно скорее одержать окончательную победу над эпидемией и вселить уверенность каждой стране в их борьбе и профилактике эпидемии", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Конте в свою очередь выразил искреннюю благодарность от имени правительства Италии и итальянского народа китайской стороне за помощь в трудную минуту.