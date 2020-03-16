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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:28+0300
https://ria.ru/20200316/1568691121.html
Китай направит Италии партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440727_0:20:2949:1679_1036x0_80_0_0_6645631ef5027001cde379153db8800e.jpg
РИА Новости

Китай направит Италии партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом

19:28 16.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Девушки в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте заявил, что Китай направит в Италию еще одну группу экспертов, а также медицинские товары для оказания помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении МИД КНР.
Беседа состоялся вечером 16 марта по инициативе итальянской стороны.
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"Правительство Италии в последние дни приняло целый ряд решительных мер в связи с распространением эпидемии, китайская сторона выражает свою поддержку и уверена в том, что Италия сможет одержать победу. Мы в ближайшее время направим в Италию дополнительно еще группу экспертов, а также в меру своих возможностей предоставим медицинские товары и другую гуманитарную помощь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Он добавил, что благодаря усилиям, эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, восстанавливается и социально-экономическое развитие страны.
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"Мы будем как и раньше всеми силами бороться, чтобы как можно скорее одержать окончательную победу над эпидемией и вселить уверенность каждой стране в их борьбе и профилактике эпидемии", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Конте в свою очередь выразил искреннюю благодарность от имени правительства Италии и итальянского народа китайской стороне за помощь в трудную минуту.
Китай ранее уже направлял Италии партию гуманитарной помощи и группу экспертов.
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