Власти Петербурга рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Состояние всех заболевших коронавирусной инфекцией, которые находятся в Санкт-Петербурге, удовлетворительное, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев.
"В настоящий момент в больнице Боткина находятся 7 больных с коронавирусом... Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжёлых форм заболевания нет. Все необходимое для лечения и обследования в Боткинской больнице есть. Нет необходимости сейчас в аппаратах ИВЛ, потому что заболевания протекают в легкой форме", - сказал он, отметив, что сегодня были выписаны два пациента, излечившихся от коронавируса.
Он также напомнил, что в понедельник в Петербурге подтверждены три новых случая коронавирусной инфекции.
По данным городского комитета по здравоохранению, две женщины вернулись из других стран и одна женщина заразилась из-за контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. В частности, одна женщина 30 лет вернулась из Франции 9 марта, 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени С.П.Боткина. Женщина 54 лет прибыла из Италии 11 марта, 12 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована. Они находится в удовлетворительном состоянии.
"Женщина 33 лет заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Была госпитализирована в больницу имени С.П.Боткина 13 марта без симптомов ОРВИ", - говорится в сообщении.