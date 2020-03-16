Власти Петербурга рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

"В настоящий момент в больнице Боткина находятся 7 больных с коронавирусом... Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжёлых форм заболевания нет. Все необходимое для лечения и обследования в Боткинской больнице есть. Нет необходимости сейчас в аппаратах ИВЛ, потому что заболевания протекают в легкой форме", - сказал он, отметив, что сегодня были выписаны два пациента, излечившихся от коронавируса.