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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:24+0300
https://ria.ru/20200316/1568690448.html
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568689184_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_5ea645b9e9b26278123a009f1b247e80.jpg
РИА Новости

Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

19:18 16.03.2020 (обновлено: 23:24 16.03.2020)
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
"В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что премьер Михаил Мишустин накануне в телефонном разговоре предупредил своего белорусского коллегу Сергея Румаса о готовящихся мерах.
Подчеркивается, что временные ограничения на въезд в Россию, в том числе из Белоруссии, принимаются в соответствии с рекомендациями ВОЗ и носят объективный характер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Ограничения не будут распространяться на дипломатов, водителей грузовиков, экипажи самолетов и морских судов, бригады поездов, а также тех, кто едет на похороны или постоянно живет в России, добавили в правительстве.
В понедельник Мишустин сообщил, что Россия закрывает границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание Минска.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет закрывать свои границы в ответ, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены 93 человека.
Москва ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией, Китаем, Ираном и Южной Кореей.
Актуальная информация о реальной ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоПравительство РФБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А у меня сам батька вызывает недоумение... Впрочем, белорусам виднее, кто им отец родной.
16 марта, 19:29
Von Stirliz
94010014
Лукашенко за последние 3-4 месяца уже так зарекомендовал себя негнушающимся ничем "союзником", что оставил мало сомнений в его политических способностях...
16 марта, 19:48
Владимир Белогорский
9600108
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