Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

Автомобили скорой помощи на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В российском правительстве назвали причины закрытия границы с В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса

"В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что премьер Михаил Мишустин накануне в телефонном разговоре предупредил своего белорусского коллегу Сергея Румаса о готовящихся мерах.

Подчеркивается, что временные ограничения на въезд в Россию, в том числе из Белоруссии, принимаются в соответствии с рекомендациями ВОЗ и носят объективный характер.

Ограничения не будут распространяться на дипломатов, водителей грузовиков, экипажи самолетов и морских судов, бригады поездов, а также тех, кто едет на похороны или постоянно живет в России, добавили в правительстве.

В понедельник Мишустин сообщил, что Россия закрывает границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание Минска.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет закрывать свои границы в ответ, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".

По последним данным Минздрава Белоруссии , новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены 93 человека.