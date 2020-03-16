Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
"В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что премьер Михаил Мишустин накануне в телефонном разговоре предупредил своего белорусского коллегу Сергея Румаса о готовящихся мерах.
Подчеркивается, что временные ограничения на въезд в Россию, в том числе из Белоруссии, принимаются в соответствии с рекомендациями ВОЗ и носят объективный характер.
Ограничения не будут распространяться на дипломатов, водителей грузовиков, экипажи самолетов и морских судов, бригады поездов, а также тех, кто едет на похороны или постоянно живет в России, добавили в правительстве.
В понедельник Мишустин сообщил, что Россия закрывает границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание Минска.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет закрывать свои границы в ответ, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены 93 человека.
Москва ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией, Китаем, Ираном и Южной Кореей.
Актуальная информация о реальной ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.