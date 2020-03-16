Россия ограничила авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Россия на фоне пандемии коронавируса с понедельника ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией. Соответствующее решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Регулярные полеты в столицы стран-членов ЕС, Женеву и Осло будут осуществляться только через терминал F аэропорта Шереметьево. Также останутся чартеры для вывоза россиян на родину.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку Covid-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса