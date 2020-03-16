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Туризм
2020-03-16T09:42+0300
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Россия ограничила авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией
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РИА Новости

Россия ограничила авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

00:24 16.03.2020 (обновлено: 09:42 16.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Россия на фоне пандемии коронавируса с понедельника ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией. Соответствующее решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Ранее это касалось Китая, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии и Германии. Кроме того, ограничения вводят и другие государства. Российские авиакомпании были вынуждены приостановить выполнение многих рейсов.
Регулярные полеты в столицы стран-членов ЕС, Женеву и Осло будут осуществляться только через терминал F аэропорта Шереметьево. Также останутся чартеры для вывоза россиян на родину.
Российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "ЮТэйр", уже сообщили о приостановке рейсов в Европу.
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Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку Covid-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияЕвросоюзШвейцарияНорвегия
Популярные комментарии
Какое к чертовой матери ограничение? Нужно закрывать границу полностью - путь домой через карантин! На западе .....ц, их цифры с потолка, все очень плохо! Сегодня заболели - Куриленко и Том Хэнкс, вчера жена премьера Канады! В магазине, наверное, подцепили.... или только публичные люди заметны, а на остальных положили!
16 марта, 02:18
ДИДенис Иванов
1600004
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