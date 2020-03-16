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Религия и мировоззрение
2020-03-16T19:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568690124.html
Пожилым прихожанам храмов Москвы будут доставлять продукты на дом
https://cdn24.img.ria.ru/images/151964/23/1519642362_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_3c62df14c8674a00e6e869cd7597fbbf.jpg
РИА Новости

Пожилым прихожанам храмов Москвы будут доставлять продукты на дом

19:12 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательницы в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московские храмы Русской православной церкви готовы доставлять пожилым прихожанам продукты на дом, чтоб они не заразились коронавирусом, сообщил в понедельник председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Настоятели московских храмов готовы предложить пожилым прихожанам помощь в покупке и доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости, чтобы помочь избежать рисков заражения в ходе посещения магазинов, торговых центров и рынков. Именно так эту ситуацию рассматривают и в управлении делами Московской патриархии", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что в ближайшее время эта идея будет реализована, и не только в Москве.
По словам представителя Русской церкви, люди старшего возраста входят в основную группу риска "в плане тяжелых последствий от коронавируса". "Наш долг избавить наших родных и близких, относящихся к старшему поколению, от этих рисков", - подытожил Легойда.
Синод РПЦ 11 марта постановил неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические меры, в том числе применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия. Позже Московская городская епархия РПЦ ввела дополнительные профилактические меры, в том числе ежедневное измерение температуры священников и служащих в храмах, проветривание и дезинфекцию помещений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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