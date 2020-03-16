Пожилым прихожанам храмов Москвы будут доставлять продукты на дом

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московские храмы Русской православной церкви готовы доставлять пожилым прихожанам продукты на дом, чтоб они не заразились коронавирусом, сообщил в понедельник председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Настоятели московских храмов готовы предложить пожилым прихожанам помощь в покупке и доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости, чтобы помочь избежать рисков заражения в ходе посещения магазинов, торговых центров и рынков. Именно так эту ситуацию рассматривают и в управлении делами Московской патриархии", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время эта идея будет реализована, и не только в Москве.

По словам представителя Русской церкви, люди старшего возраста входят в основную группу риска "в плане тяжелых последствий от коронавируса". "Наш долг избавить наших родных и близких, относящихся к старшему поколению, от этих рисков", - подытожил Легойда.

Синод РПЦ 11 марта постановил неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические меры, в том числе применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия. Позже Московская городская епархия РПЦ ввела дополнительные профилактические меры, в том числе ежедневное измерение температуры священников и служащих в храмах, проветривание и дезинфекцию помещений.