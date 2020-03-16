Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около пятидесяти националистов вышли на митинг в Тернополе против политики Владимира Зеленского. В результате акции произошла потасовка с полицией. Об этом сообщает телеканал "Тернополь 1".
Активисты "Правого сектора"* устроили митинг перед зданием тернопольской обладминистрации. Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами. Националисты обвинили главу государства в "капитуляции" на переговорах по Донбассу.
Участники акции попытались поджечь шины, но полиция отобрала их. Из-за этого завязалась потасовка, в ходе которой стражи порядка порвали баннер с русофобским лозунгом.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.