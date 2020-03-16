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Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе
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РИА Новости

Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

19:10 16.03.2020 (обновлено: 20:33 16.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около пятидесяти националистов вышли на митинг в Тернополе против политики Владимира Зеленского. В результате акции произошла потасовка с полицией. Об этом сообщает телеканал "Тернополь 1".
Активисты "Правого сектора"* устроили митинг перед зданием тернопольской обладминистрации. Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами. Националисты обвинили главу государства в "капитуляции" на переговорах по Донбассу.
Участники акции попытались поджечь шины, но полиция отобрала их. Из-за этого завязалась потасовка, в ходе которой стражи порядка порвали баннер с русофобским лозунгом.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
2266153211
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Ситуация на УкраинеДонбассПравый секторТернопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если полиция начнёт "выщёлкивать" и закрывать руководителей "активистов",то через пару месяцев кучка оболваненных "перекрасится" в любой удобный власти цвет.
16 марта, 20:18
АААлекс. А.
2002001
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