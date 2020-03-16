Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", — написала она в Twitter

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к закрытию границ. Ограничение не будет действовать для возвращающихся в страну финнов и тех, кто живет и работает в стране. Издание Helsingin Sanomat пишет, что граница будет закрыта до 13 апреля.

Ранее Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах.

"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев", — сказал представитель ЕК на брифинге.

Накануне ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров. В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.