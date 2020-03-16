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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:30+0300
https://ria.ru/20200316/1568687224.html
Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568688576_0:266:2874:1883_1036x0_80_0_0_370fc0f0cfda6fda8bdcefd5b79fba29.jpg
РИА Новости

Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев

18:24 16.03.2020 (обновлено: 19:30 16.03.2020)
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© REUTERS / Annegret HilseПункт измерения температуры на польско-немецкой границе
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
© REUTERS / Annegret Hilse
БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает на 30 дней ограничить въезд в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", — написала она в Twitter.
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к закрытию границ. Ограничение не будет действовать для возвращающихся в страну финнов и тех, кто живет и работает в стране. Издание Helsingin Sanomat пишет, что граница будет закрыта до 13 апреля.
Ранее Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах.
"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев", — сказал представитель ЕК на брифинге.
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Накануне ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров. В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.
По последней информации, в мире зарегистрировано 170 тысяч случаев заболевания, из них 81 тысяча — в Китае, еще 89 тысяч человек заразились за его пределами. Инфекция проникла в 133 страны мира. Умерли свыше 6,5 тысячи человек. В России заражены более 60 человек.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Ахахахаха Им надо думать не о том чтоб не пускать иностранцев, а о том чтоб своё население не выпускать. У них там самый эпицентр эпидемии вообще-то =))))
16 марта, 18:51
СССергей Смирнов
572100032
Ха! Турецкий султанишка попал ))) Беженцев теперь точно армия будет останавливать )))
16 марта, 18:51
АМАлександр Михайлов
4320001
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