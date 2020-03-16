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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-16T18:14+0300
https://ria.ru/20200316/1568686581.html
Брифинг в правительстве Татарстана пройдет дистанционно
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РИА Новости

Брифинг в правительстве Татарстана пройдет дистанционно

18:14 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Традиционный еженедельный брифинг для журналистов в правительстве Татарстана пройдет во вторник в новом формате - дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе президента республики.
"Уважаемые коллеги, в целях профилактики распространения коронавируса впервые завтра брифинг пройдет только в режиме онлайн на портале tatarstan.ru и через канал ВКС (видеоконференцсвязи) в администрациях муниципальных районов. Вопросы можно оставить в комментариях к данному посту", - сообщил заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лаззат Хайдаров на своей странице в Instagram.
Предстоящий брифинг будет посвящен ходу реализации в Татарстане национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Основной спикер - министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.
"Связано это с элементарными нормами профилактики, учитывая, что сейчас мы стараемся максимально минимизировать мероприятия с участием большого количества людей - какие-то официальные мероприятия, на нашем уровне брифинги сделать дистанционными, тем более такая техническая возможность у нас есть. В заботе о здоровье наших коллег-журналистов мы решили сделать брифинг в таком онлайн-формате", - пояснила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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По ее словам, во вторник данный формат будет опробован, и, возможно, последующие брифинги в ближайшее время также будут проводиться в таком формате - до урегулирования санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и мире.
Ранее по поручению главы региона Рустама Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане был введен особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. В рамках данных ограничений международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия также перенесены на более поздние сроки, запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей.
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Республика ТатарстанКоронавирус COVID-19Айрат ХайруллинПравительство ТатарстанаРустам Минниханов
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