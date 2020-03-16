Брифинг в правительстве Татарстана пройдет дистанционно

КАЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Традиционный еженедельный брифинг для журналистов в . Традиционный еженедельный брифинг для журналистов в правительстве Татарстана пройдет во вторник в новом формате - дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе президента республики.

"Уважаемые коллеги, в целях профилактики распространения коронавируса впервые завтра брифинг пройдет только в режиме онлайн на портале tatarstan.ru и через канал ВКС (видеоконференцсвязи) в администрациях муниципальных районов. Вопросы можно оставить в комментариях к данному посту", - сообщил заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лаззат Хайдаров на своей странице в Instagram.

Предстоящий брифинг будет посвящен ходу реализации в Татарстане национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Основной спикер - министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин

"Связано это с элементарными нормами профилактики, учитывая, что сейчас мы стараемся максимально минимизировать мероприятия с участием большого количества людей - какие-то официальные мероприятия, на нашем уровне брифинги сделать дистанционными, тем более такая техническая возможность у нас есть. В заботе о здоровье наших коллег-журналистов мы решили сделать брифинг в таком онлайн-формате", - пояснила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, во вторник данный формат будет опробован, и, возможно, последующие брифинги в ближайшее время также будут проводиться в таком формате - до урегулирования санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и мире.