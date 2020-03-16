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2020-03-16T17:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568684699.html
Регионам поручили обеспечить запасы продуктов на два месяца
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РИА Новости

Регионам поручили обеспечить запасы продуктов на два месяца

17:47 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поручил органам управления АПК в российских регионах на постоянной основе анализировать объемы продовольствия и цены в торговых сетях, а также обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министерство указывает, что Патрушев провел оперативное совещание по реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК и отраслевых ассоциаций.
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"В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут. Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях", - говорится в сообщении.
"Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки", - добавляет министерство.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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