Регионам поручили обеспечить запасы продуктов на два месяца

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поручил органам управления АПК в российских регионах на постоянной основе анализировать объемы продовольствия и цены в торговых сетях, а также обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство указывает, что Патрушев провел оперативное совещание по реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК и отраслевых ассоциаций.

"В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут. Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях", - говорится в сообщении.