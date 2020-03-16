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2020-03-16T18:52+0300
https://ria.ru/20200316/1568684229.html
Врач рассказал, какой градусник наиболее точный
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РИА Новости

Врач рассказал, какой градусник наиболее точный

17:41 16.03.2020 (обновлено: 18:52 16.03.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов рассказал, каким градусником лучше измерять температуру.
По его словам, инфракрасные термометры менее точны, чем электронные. Медик посоветовал применять тепловизоры для быстрых массовых измерений, а дома использовать электронные термометры.
При этом Родионов подчеркнул, что ртутные термометры устарели.
"Ртутные термометры пора отправить на свалку истории. При повреждении из них выделяется токсичная ртуть", — отметил специалист в комментарии "Известиям".
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Антон РодионовПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
Популярные комментарии
Этот "специалист" - вообще профан! Вместо ртути сейчас используются другие безвредные сплавы - галлий-индий-олово (Галлистан(с)). На шкале такого градусника есть зеленая полоска - знак экологичности). ИК-термометры со временем начинают безбожно врать (у меня такой лежит, теперь только для прикола, занижает на пару градусов), электронные в нужный момент требуют новую батарейку.
16 марта, 17:52
Von Stirliz
1200002
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