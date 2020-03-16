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2020-03-16T17:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568682954.html
Московские школы и учреждения допобразования закроют с 21 марта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_ffadb5fda0d922ef76d33c108fde2498.jpg
РИА Новости

Московские школы и учреждения допобразования закроют с 21 марта

17:21 16.03.2020 (обновлено: 17:32 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Ранее Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы, по усмотрению родителей ребенок мог не приходить в школу.
"Со вторника, 17 марта 2020 года, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - сообщил Собянин.
Он отметил, что по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
"Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому", - сообщил мэр.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбразование - Общество
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