Московские школы и учреждения допобразования закроют с 21 марта

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроют в Общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы, по усмотрению родителей ребенок мог не приходить в школу.

"Со вторника, 17 марта 2020 года, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - сообщил Собянин.

Он отметил, что по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.