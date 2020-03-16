В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Все 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге посещали другие страны, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"В Санкт-Петербурге на сегодняшнее число подтверждено 9 случаев коронавирусной инфекции, из них двое выздоровели и сегодня выписаны. Это все завозные случаи - из Италии, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии. Они все были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу имени Боткина... Все лица, находящиеся с ними в тесном контакте, госпитализированы. Ни у кого из них случаев заболевания не зарегистрировано", - сказала она на заседании городского правительства.