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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568682692.html
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568182878_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_38e044572ec6c0d611e96230d029ef81.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:18 16.03.2020
14356
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГородская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Все 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге посещали другие страны, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"В Санкт-Петербурге на сегодняшнее число подтверждено 9 случаев коронавирусной инфекции, из них двое выздоровели и сегодня выписаны. Это все завозные случаи - из Италии, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии. Они все были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу имени Боткина... Все лица, находящиеся с ними в тесном контакте, госпитализированы. Ни у кого из них случаев заболевания не зарегистрировано", - сказала она на заседании городского правительства.
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