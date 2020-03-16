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Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве
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РИА Новости

Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве

16:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, 20 из них находятся в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, уточнили в оперативном штабе.
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"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев – в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, один случай в Кировской области, один случай в Пермском крае, один случай в Республике Коми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под наблюдение врачей, проводится их лабораторное обследование.
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