Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве

Мишустин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Мишустин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под наблюдение врачей, проводится их лабораторное обследование.