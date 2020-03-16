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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:51+0300
https://ria.ru/20200316/1568680774.html
В Казахстане зарегистрировали десятый случай коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568569074_0:158:2814:1741_1036x0_80_0_0_b0c8869fea0a16457b9301bb27557579.jpg
РИА Новости

В Казахстане зарегистрировали десятый случай коронавируса

16:51 16.03.2020
1592
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Казахстане выросло до десяти человек, положительный результат показал тест, взятый у девушки, прилетевшей из Стамбула в Алма-Ату, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
"Десятый случай - девушка 1986 года рождения с рейса Стамбул-Алма-Ата", - сказал Ахметшарип РИА Новости.
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Таким образом, в настоящее время в стране зарегистрировано десять случаев коронавируса, восемь из которых в Алма-Ате, два в Нур-Султане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях защиты жизни и здоровья граждан в воскресенье подписал указ о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 8.00 (5.00 мск) 16 марта 2020 года до 7.00 (4.00 мск) 15 апреля 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевКоронавирусыАлма-АтаКазахстанВ мире
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