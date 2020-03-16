В Казахстане зарегистрировали десятый случай коронавируса

"Десятый случай - девушка 1986 года рождения с рейса Стамбул-Алма-Ата", - сказал Ахметшарип РИА Новости.

Ничего, я не боюсь заразиться

Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.