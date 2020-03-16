В Казахстане зарегистрировали десятый случай коронавируса

НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Казахстане выросло до десяти человек, положительный результат показал тест, взятый у девушки, прилетевшей из Стамбула в Алма-Ату, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
"Десятый случай - девушка 1986 года рождения с рейса Стамбул-Алма-Ата", - сказал Ахметшарип РИА Новости.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Таким образом, в настоящее время в стране зарегистрировано десять случаев коронавируса, восемь из которых в Алма-Ате, два в Нур-Султане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях защиты жизни и здоровья граждан в воскресенье подписал указ о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 8.00 (5.00 мск) 16 марта 2020 года до 7.00 (4.00 мск) 15 апреля 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.