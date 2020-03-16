Республика Сербская БиГ ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил республиканский кабмин.
В Республике Сербской БиГ, по данным минздрава, подтверждено 20 случаев заболевания новым коронавирусом. Под медицинским надзором находятся 1,6 тысячи человек.
"Глава правительства РС БиГ Радован Вишкович созвал заседание правительства, на котором будет провозглашено чрезвычайное положение", - сообщил кабмин в Twitter.
Ранее власти РС ограничили цены на основные продукты питания, медикаменты и защитные средства.