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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568679775.html
Республика Сербская БиГ ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654365_0:0:3178:1789_1036x0_80_0_0_628b1b2aeb16d0378e7c0fb2b61fab63.jpg
РИА Новости

Республика Сербская БиГ ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19

16:39 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил республиканский кабмин.
В Республике Сербской БиГ, по данным минздрава, подтверждено 20 случаев заболевания новым коронавирусом. Под медицинским надзором находятся 1,6 тысячи человек.
"Глава правительства РС БиГ Радован Вишкович созвал заседание правительства, на котором будет провозглашено чрезвычайное положение", - сообщил кабмин в Twitter.
Ранее власти РС ограничили цены на основные продукты питания, медикаменты и защитные средства.
Всего в БиГ заражены 23 человека. Власти страны запретили въезд иностранцев из Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана, Франции, Румынии, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Бельгии и провинции Хубэй КНР.
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