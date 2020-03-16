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Туризм
2020-03-16T17:35+0300
https://ria.ru/20200316/1568678014.html
В Испании закрыли пляжи из-за карантина по коронавирусу
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РИА Новости

В Испании закрыли пляжи из-за карантина по коронавирусу

17:35 16.03.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж испанского курорта Бенидорм
Пляж испанского курорта Бенидорм
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Карантин, введенный в Испании, коснулся и пляжей: полиция не пускает на них ни местных жителей, ни туристов.
"Все должны уйти с пляжа. Вы не можете здесь оставаться. Находиться на улице запрещено законом. Вы не можете находиться в общественных местах", — объявляют в громкоговоритель сотрудники барселонской полиции, пишет País.
Выходить на улицы каталонской столицы — как и всей Испании — практически запрещено — за исключением случаев, когда человеку надо сходить в магазин, к пожилым родственникам или на работу, если он не может работать удаленно. Несмотря на это туристы в выходные направились на пляжи. На них пожаловались в полицию местные жители.
В Бенидорме (автономное сообщество Валенсия) — аналогичная ситуация, сообщают журналисты местных изданий. Туристы не послушали распоряжения властей и продолжали ходить по улицам, барам и ресторанам, владельцы которых также не прекратили работу, пытаясь не упустить прибыль, несмотря на введенный в стране режим повышенной готовности.
Здесь дело дошло до потасовок между полицией и иностранцами. В одном из случаев противостояние произошло между группой из 200 подвыпивших отдыхающих (в основном британских) и стражами правопорядка, которые пытались объяснить, что речь идет о нарушении закона.
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C субботы по распоряжению местных властей закрыты пляжи в Марбелье, Михасе, Эстепоне, Фуэнхироле, Нерхе, других муниципалитетах, расположенных в провинции Малага. Когда они могут вновь заработать, неизвестно.
На фотографиях, которые публикуют местные СМИ, видно, что вход на пляжи закрыт специальной оградительной лентой, поднят красный флаг.
Запрещено гулять в парках. Мэрия Марбельи закупила восемь тысяч литров дезинфекционных средств для обработки города.
Одними из первых о закрытии пляжей – еще до объявления властями режима повышенной опасности – объявили ряд регионов, в том числе Валенсия и Мурсия, куда направились жители Мадрида после того, как на прошлой неделе были закрыты столичные школы. Власти этих регионов призвали "не рассматривать ситуацию как каникулы" и указали, что большинство случаев коронавируса выявлено среди приехавших из испанской столицы.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, некоторые парки, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 16 марта выявлены более девяти тысяч случаев заражения, большинство в Мадриде. Число жертв превысило 300 человек.
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