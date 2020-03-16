Посетить дельфинарий и музей: волонтеры исполнили мечты победителей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Волонтеры исполнили мечты двух ветеранов Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Мечты победителей", стартовавшей 15 марта.
Как сообщили в пресс-службе "Роспатриотцентра", при поддержке добровольцев заветные желания осуществились у 91-летней Галины Никитиной из Ленинградской области и 94-летнего Петра Ушакова из Свердловской области.
Ушаков – один из пяти оставшихся в Свердловской области бойцов Курской битвы, воевал в составе легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса и дошел до Берлина.
На протяжении нескольких лет он мечтал побывать в музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании и при помощи волонтеров смог осмотреть одну из крупнейших в России коллекцию военной и автомобильной техники и истории, а также возложить цветы к вечному огню.
© Фото предоставлено пресс-службой РоспатриотцентраВетеран Великой Отечественной войны Ушаков Петр Филиппович
© Фото предоставлено пресс-службой Роспатриотцентра
Ветеран Великой Отечественной войны Ушаков Петр Филиппович
Но самым ценным моментом, по словам добровольцев, для ветерана стала возможность увидеть в одной из экспозиций музея фото своего прадеда, полного Георгиевского кавалера подпрапорщика 195-пехотного Оровайского полка.
Заветным желанием блокадницы Галины Никитиной было посетить дельфинарий в родном Санкт-Петербурге. Из-за болезни она не могла сходить на представление, и теперь у нее появилась возможность вживую познакомиться с удивительными животными. Кроме того, в память об исполненной мечте у нее осталась картина, нарисованная дельфином.
Настроение Галины Николаевны было на высоте еще до представления! Она просто радовалась, как ребенок. Когда я сидел рядом с ней и видел, как она восторгается от увиденного, – для меня это было счастье! Ее искренняя улыбка стоит всего проделанного", – поделился впечатлениями один из добровольцев, сопровождавших ветерана.
Всероссийская акция "Мечты победителей", организованная благотворительным проектом "Мечтай со мной", приурочена к 75-летию великой Победы. Одновременно с запуском акции 15 марта начал работу сайт мечтыпобедителей.рф, зарегистрировавшись на котором любой желающий может помочь исполнить заветные мечты ветеранов Великой Отечественной войны, тем самым выразив им благодарность за неоценимый вклад в великое событие для страны.