Посетить дельфинарий и музей: волонтеры исполнили мечты победителей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Волонтеры исполнили мечты двух ветеранов Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Мечты победителей", стартовавшей 15 марта.

Как сообщили в пресс-службе "Роспатриотцентра", при поддержке добровольцев заветные желания осуществились у 91-летней Галины Никитиной из Ленинградской области и 94-летнего Петра Ушакова из Свердловской области.

Ушаков – один из пяти оставшихся в Свердловской области бойцов Курской битвы, воевал в составе легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса и дошел до Берлина.

На протяжении нескольких лет он мечтал побывать в музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании и при помощи волонтеров смог осмотреть одну из крупнейших в России коллекцию военной и автомобильной техники и истории, а также возложить цветы к вечному огню.

© Фото предоставлено пресс-службой Роспатриотцентра Ветеран Великой Отечественной войны Ушаков Петр Филиппович © Фото предоставлено пресс-службой Роспатриотцентра Ветеран Великой Отечественной войны Ушаков Петр Филиппович

Но самым ценным моментом, по словам добровольцев, для ветерана стала возможность увидеть в одной из экспозиций музея фото своего прадеда, полного Георгиевского кавалера подпрапорщика 195-пехотного Оровайского полка.

Заветным желанием блокадницы Галины Никитиной было посетить дельфинарий в родном Санкт-Петербурге. Из-за болезни она не могла сходить на представление, и теперь у нее появилась возможность вживую познакомиться с удивительными животными. Кроме того, в память об исполненной мечте у нее осталась картина, нарисованная дельфином.

Настроение Галины Николаевны было на высоте еще до представления! Она просто радовалась, как ребенок. Когда я сидел рядом с ней и видел, как она восторгается от увиденного, – для меня это было счастье! Ее искренняя улыбка стоит всего проделанного", – поделился впечатлениями один из добровольцев, сопровождавших ветерана.