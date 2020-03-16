ОНФ создаст штабы волонтеров для помощи пожилым на фоне коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт откроет волонтерские штабы в 12 регионах РФ для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса, волонтеры будут помогать с покупкой лекарств и продуктов, рассказал глава исполкома Михаил Кузнецов. Общероссийский народный фронт откроет волонтерские штабы в 12 регионах РФ для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса, волонтеры будут помогать с покупкой лекарств и продуктов, рассказал глава исполкома ОНФ

"Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания. Неравнодушные ребята помогут обратившимся с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Кузнецова.

В пресс-службе организации уточнили, что штабы со вторника будут открыты в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге

Кузнецов добавил, что движения "Волонтёры-медики" и Ассоциация волонтёрских центров на платформе ОНФ возьмут на себя только те функции, которые не дублируются с региональными органами власти. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.