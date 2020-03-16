В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно, говорится в сообщении Банка России.

"Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), составляет 3–4 дня", - заявили в ЦБ

Ранее в пресс-службе производителя банкнот - " Гознака " - агентству сообщили, что российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.

"ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах", - добавляет регулятор.

Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи, заключили в ЦБ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в конце 2019 года в Китае . В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.