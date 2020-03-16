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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:20+0300
https://ria.ru/20200316/1568676208.html
В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156003/38/1560033847_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_a5773e7da67f5e1680211b6669d77ea3.jpg
РИА Новости

В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах

16:15 16.03.2020 (обновлено: 17:20 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийские деньги
Российские деньги
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно, говорится в сообщении Банка России.
"Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет 3–4 дня", - заявили в ЦБ.
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Ранее в пресс-службе производителя банкнот - "Гознака" - агентству сообщили, что российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.
"ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах", - добавляет регулятор.
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Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи, заключили в ЦБ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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