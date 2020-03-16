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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568675682.html
Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса

15:53 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Семь стран-членов Евросоюза и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах в связи с распространением коронавируса, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС.
"На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии", - пояснил он.
Он добавил, что подобная мера предусмотрена в ЕС для стран зоны Шенгена. "Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев. Страны должны уведомлять ЕК, для этого существуют разные процедуры", - отметил представитель Евросоюза.
Он добавил, что консультации по этому вопросу в рамках ЕС проходят на разных уровнях, и информация продолжает поступать.
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Ранее в Еврокомиссии сообщили, что не считают закрытие границ внутри ЕС лучшим способом сдержать распространение коронавируса, учитывая, что вирус уже распространился на все страны Европы. В ЕС также признают, что страны-члены в части введения различных мер контроля действуют, исходя из имеющейся в их распоряжении информации для наилучшего обеспечения безопасности граждан.
Представитель ЕК подчеркнул, что власти ЕС более озабочены обеспечением беспрепятственного перемещения внутри границ ЕС необходимых товаров, в особенности, медицинского характера.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров. В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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