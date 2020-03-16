Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Семь стран-членов Семь стран-членов Евросоюза Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах в связи с распространением коронавируса, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС.

"На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии", - пояснил он.

Он добавил, что подобная мера предусмотрена в ЕС для стран зоны Шенгена. "Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев. Страны должны уведомлять ЕК, для этого существуют разные процедуры", - отметил представитель Евросоюза.

Он добавил, что консультации по этому вопросу в рамках ЕС проходят на разных уровнях, и информация продолжает поступать.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что не считают закрытие границ внутри ЕС лучшим способом сдержать распространение коронавируса, учитывая, что вирус уже распространился на все страны Европы. В ЕС также признают, что страны-члены в части введения различных мер контроля действуют, исходя из имеющейся в их распоряжении информации для наилучшего обеспечения безопасности граждан.

Представитель ЕК подчеркнул, что власти ЕС более озабочены обеспечением беспрепятственного перемещения внутри границ ЕС необходимых товаров, в особенности, медицинского характера.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров. В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.