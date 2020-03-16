Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова на фоне ситуации с коронавирусом сообщила, что в расписание ЕГЭ будут внесены изменения, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, но дата пока не определена, ее назначат в ближайшее время.
"Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесён срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
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