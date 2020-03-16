Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса

Откровенный разговор с прогрессивными представительницами поколения Z Международный женский день только в официальном статусе отмечается уже 45 лет, больше четырех поколений советских и российских женщин принимали букеты тюльпанов и комплименты 8 Марта. Менялись все и все – отношение к празднику, ценность подарков, традиции поздравления, а главное, менялись сами женщины и, конечно, мужчины.