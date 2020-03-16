В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.
Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.
Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.
Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.
Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.
Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.
Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.
Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.
Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.
Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.
Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.
Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.
Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.
Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.
Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.
Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.
Власти не исключают возможности закрыть границы.
Власти не исключают возможности закрыть границы.
В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.
В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.
Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.
Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.
Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.
Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.
Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.
Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.
Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.
Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.
Власти не исключают возможности закрыть границы.
В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.