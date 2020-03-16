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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568675045.html
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654577_0:342:2827:1932_1036x0_80_0_0_79c7a33125f7d8d926967b3b1832457a.jpg
РИА Новости

В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

15:45 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 9 тысяч, скончались 309 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее в понедельник представитель минздрава сообщал о более чем 8,7 тысячи инфицированных и 297 летальных случаях.
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На настоящий момент выявлен 9191 случай заражения, из них почти половина в Мадриде – 4165 зараженных.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
По числу заболевших коронавирусом Испания теперь вышла на четвертое место в мире, обогнав Южную Корею и занимает второе место в Европе после Италии.
Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Перекрытая улица возле Королевского дворца в Мадриде
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Девушка в защитной маске у стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В городе не встретишь больших компаний.

Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Девушка в защитной маске в центре Мадрида
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

Женщина в защитной маске гуляет с собакой на одной из улиц Мадрида
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Власти не исключают возможности закрыть границы.

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
522512
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