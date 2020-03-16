Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде

В Испании из-за распространения коронавируса действует всеобщий карантин. Закрыты парки и торговые центры, люди могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты и лекарства или добраться до работы. Кадры из Мадрида, где ситуация наиболее тяжелая, — в подборке Ria.ru.