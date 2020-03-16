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Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде
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РИА Новости

Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде

12:02 16.03.2020
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В Испании из-за распространения коронавируса действует всеобщий карантин. Закрыты парки и торговые центры, люди могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты и лекарства или добраться до работы. Кадры из Мадрида, где ситуация наиболее тяжелая, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Перекрытая улица возле Королевского дворца в Мадриде
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Девушка в защитной маске у стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В городе не встретишь больших компаний.

Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Девушка в защитной маске в центре Мадрида
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

Женщина в защитной маске гуляет с собакой на одной из улиц Мадрида
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Власти не исключают возможности закрыть границы.

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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