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75 лет Великой Победы
2020-03-16T15:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568673981.html
Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
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РИА Новости

Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы

15:32 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПодготовка военной техники к параду Победы
Подготовка военной техники к параду Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4 и зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" среднего действия войсковой ПВО впервые примут участие в военном Параде на Красной площади. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия будет представлен современными боевыми машинами "Тор-М2", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве напомнили, что участие в параде на Красной площади также впервые примут боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО".
Отмечается, что в составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК "Бук-М3", четыре боевые машины ЗРК "Тор-М2", три боевые машины ЗАК "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.
Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.
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75 лет Великой ПобедыБук (зенитный ракетный комплекс)Парад ПобедыМоскваБезопасностьОбщество
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