Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы

"Зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4 и зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" среднего действия войсковой ПВО впервые примут участие в военном Параде на Красной площади. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия будет представлен современными боевыми машинами "Тор-М2", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве напомнили, что участие в параде на Красной площади также впервые примут боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО".
Отмечается, что в составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК "Бук-М3", четыре боевые машины ЗРК "Тор-М2", три боевые машины ЗАК "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.
Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.