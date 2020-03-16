Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы

В военном ведомстве напомнили, что участие в параде на Красной площади также впервые примут боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО".

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.