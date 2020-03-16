Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Работа по подсчету ущерба от пребывания Работа по подсчету ущерба от пребывания Крыма в составе Украины подходит к концу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. В свою очередь, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявлял, что сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины по самым скромным оценкам составит порядка 2,5 триллионов рублей.

"Мы в полной мере осознаем, какому запустению и разрушению подвергался наш полуостров в годы пребывания в составе независимой Украины. Вскоре мы сможем говорить об ущербе, нанесенном Крыму его пребыванием в составе Украины, более конкретно, с цифрами в руках. Такая работа ведется и близка к завершению", - сказал Константинов на торжественном собрании, посвященном шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

При этом, по его словам, обязательно будут подсчитаны и убытки, нанесенные полуострову после выхода из состава Украины — блокадами, диверсиями и прочими враждебными действиями со стороны украинской власти.