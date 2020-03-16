Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T15:25+0300
https://ria.ru/20200316/1568673811.html
Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/153191/51/1531915160_0:132:3011:1826_1036x0_80_0_0_e6985317f2a340e21584fb94925bbb4a.jpg
РИА Новости

Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

15:25 16.03.2020
462
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Работа по подсчету ущерба от пребывания Крыма в составе Украины подходит к концу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. В свою очередь, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявлял, что сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины по самым скромным оценкам составит порядка 2,5 триллионов рублей.
Вид на Гурзуф и Медведь гору
15:15
Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
"Мы в полной мере осознаем, какому запустению и разрушению подвергался наш полуостров в годы пребывания в составе независимой Украины. Вскоре мы сможем говорить об ущербе, нанесенном Крыму его пребыванием в составе Украины, более конкретно, с цифрами в руках. Такая работа ведется и близка к завершению", - сказал Константинов на торжественном собрании, посвященном шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.
При этом, по его словам, обязательно будут подсчитаны и убытки, нанесенные полуострову после выхода из состава Украины — блокадами, диверсиями и прочими враждебными действиями со стороны украинской власти.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
12:01
Кадыров рассказал, как изменился Крым за шесть лет
3430001
Обсудить 1
РоссияСергей ЦековВладимир КонстантиновГосдума РФВячеслав ВолодинРеспублика КрымУкраинаПолитика
Рекомендуем
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
Дверь помещения отдельного режимного корпуса больницы
Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
Подготовка военной техники к параду Победы
Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров рассказал, как изменился Крым за шесть лет
Пепельница с окурками
Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
Шествие участников легиона Ваффен СС в Риге
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, из музея в Иерусалиме
Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
Девушка в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
Украинский пограничник
Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
Режиссер, актер Алексей Агранович
Актер Алексей Агранович попал в больницу
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17ФЕОР пока не отказывается от пасхальных трапез из-за коронавируса
16:15В Сомали зафиксировали первый случай коронавируса
16:15Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах
16:12Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
16:12В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок
16:11Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин
16:10Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Лента новостейМолния