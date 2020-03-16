Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Нелегальный вывоз медицинских масок с Нелегальный вывоз медицинских масок с Украины стал популярнее контрабандного экспорта сигарет, заявил в понедельник глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

На Украине распространена нелегальная схема вывоза сигарет в страны ЕС , где табачная продукция стоит в несколько раз дороже. Государственная пограничная служба регулярно сообщает о предотвращении незаконного вывоза сигарет в страны ЕС.

"Впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет", - написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

По его словам, контрабандисты пытаются вывезти медицинские маски в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины.

За минувшие выходные таможенники воспрепятстовали вывозу с Украины почти 130 тысяч медицинских масок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.