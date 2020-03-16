В ЕК выступили против закрытия границ внутри ЕС из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Закрытие границ внутри ЕС не является лучшим способом сдержать распространение Закрытие границ внутри ЕС не является лучшим способом сдержать распространение коронавируса , учитывая, что вирус уже распространился практически на все страны Европы, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Вирус на тот момент, когда мы с вами разговариваем, распространился на все страны Европы. Поэтому закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания этой эпидемии в ЕС", - сказал он на брифинге в понедельник.

Мамер добавил, что в ЕС при этом признают, что при принятии решения об ограничениях на границах страны-члены "действуют, исходя из имеющейся в их распоряжении информации и таким образом, как рассчитывают лучше обеспечить безопасность своих граждан".

Представитель ЕК подчеркнул, что власти ЕС больше озабочены обеспечением беспрепятственного перемещения внутри границ ЕС необходимых товаров.

"Нам важно быть уверенными, что больницы, системы здравоохранения, пациенты получают необходимо поддержку, что основные товары могут перемещаться через границы, чтобы обеспечить функционирование экономики", - подчеркнул Мамер.