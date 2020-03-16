В Испании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Власти Власти Испании пообещали, что в условиях введенного в стране карантина, ограничивающего передвижение людей по улицам, окажут поддержку людям без определенного места жительства, социальным службам будут помогать армия и полиция.

Правительство объявило комплекс мер для помощи людям, живущим на улицах. Социальные службы ежедневно будут доставлять бездомным набор гигиенических средств, еды и напитков, разъяснять профилактические меры, измерять температуру. Продолжат работать социальные столовые, где бездомным будут раздавать еду "на вынос".

В центры для бездомных будет направлен дополнительный медицинский персонал, чтобы следить за состоянием постояльцев. В случае выявления коронавируса , они будут переводиться в отдельные центры. Будет проводиться дезинфекция центра и одежды.

Власти обещают выделить дополнительные помещения для того, чтобы обеспечить таких людей крышей над головой, одеждой, едой, обеспечить им гигиену.

Социальные службы будут перегружены в плане работы, прогнозирует правительство. Помощь им окажут военные и полиция. "Сотрудничество с вооруженными силами будет необходимо, чтобы обеспечить всю социальную помощь", - заявили в правительстве. Отслеживать ситуацию с людьми, живущими на улицах, и оказывать им помощь вместе с социальными службами будут сотрудники гражданской защиты, вооруженных сил и сил безопасности, уточнили в кабмине.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.