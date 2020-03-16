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2020-03-16T14:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568671184.html
В Испании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Испании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

14:49 16.03.2020
961
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Власти Испании пообещали, что в условиях введенного в стране карантина, ограничивающего передвижение людей по улицам, окажут поддержку людям без определенного места жительства, социальным службам будут помогать армия и полиция.
Правительство объявило комплекс мер для помощи людям, живущим на улицах. Социальные службы ежедневно будут доставлять бездомным набор гигиенических средств, еды и напитков, разъяснять профилактические меры, измерять температуру. Продолжат работать социальные столовые, где бездомным будут раздавать еду "на вынос".
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В центры для бездомных будет направлен дополнительный медицинский персонал, чтобы следить за состоянием постояльцев. В случае выявления коронавируса, они будут переводиться в отдельные центры. Будет проводиться дезинфекция центра и одежды.
Власти обещают выделить дополнительные помещения для того, чтобы обеспечить таких людей крышей над головой, одеждой, едой, обеспечить им гигиену.
Социальные службы будут перегружены в плане работы, прогнозирует правительство. Помощь им окажут военные и полиция. "Сотрудничество с вооруженными силами будет необходимо, чтобы обеспечить всю социальную помощь", - заявили в правительстве. Отслеживать ситуацию с людьми, живущими на улицах, и оказывать им помощь вместе с социальными службами будут сотрудники гражданской защиты, вооруженных сил и сил безопасности, уточнили в кабмине.
Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Перекрытая улица возле Королевского дворца в Мадриде
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Девушка в защитной маске у стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В городе не встретишь больших компаний.

Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Девушка в защитной маске в центре Мадрида
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

Женщина в защитной маске гуляет с собакой на одной из улиц Мадрида
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Власти не исключают возможности закрыть границы.

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (8,7 тысячи) и жертв (297), по данным министерства здравоохранения на 16 марта.
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