Историк призвал следователей проверить ветеранов Латышского легиона СС

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Обнародование имен 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в разных странах, может стать поводом для их проверки Обнародование имен 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в разных странах, может стать поводом для их проверки Следственным комитетом РФ на возможную причастность к преступлениям нацистов, считает глава фонда "Историческая память" Александр Дюков

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии , был представлен в понедельник на круглом столе в МИА "Россия сегодня". Доклад подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

Дюков, выступая на круглом столе, заметил, что поскольку латышские ветераны СС в свое время получили разрешение жить за рубежом, то приютившими их государствами они "не проверялись на возможную причастность к военным преступлениям".

Нынешний список - это "чрезвычайно важная поисковая информация, которая позволяет проверить этих людей на их причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности", заявил историк.

"Публикуя этот список, мы надеемся, что российские правоохранительные органы, Следственный комитет отметят эту публикацию и проверят этих людей на возможную причастность к нацистским преступлениям", - подчеркнул Дюков.

Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.