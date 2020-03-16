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2020-03-16T14:41+0300
https://ria.ru/20200316/1568670477.html
Авторы доклада о ветеранах СС предвидят негативную реакцию Латвии
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РИА Новости

Авторы доклада о ветеранах СС предвидят негативную реакцию Латвии

14:41 16.03.2020
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Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА "Россия сегодня"
Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА Россия сегодня
Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Латвийские оппоненты будут выступать против опубликованного доклада с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, ныне живущих в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия, был обнародован в понедельник в Москве на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Я предвижу, что наши оппоненты в Латвии будут говорить: "Ну что, какие-то ветераны, они исполняли свой долг, они воевали на фронте, они непричастны к преступлениям, все нормально". На самом деле нет. Латышский легион СС, его деятельность, как и другие подразделения Войска СС, квалифицированы Нюрнбергским трибуналом. Преступления, совершенные латышским легионом СС, известны, и попытки свести деятельность легиона исключительно к фронтовой деятельности являются несостоятельными", - сказал он, выступая на круглом столе "Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.
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Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (оба - Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.
Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
14 марта, 09:11
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
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РоссияАлександр ДюковНюрнбергский процессВеликая Отечественная война (1941-1945)Латвия
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