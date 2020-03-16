Авторы доклада о ветеранах СС предвидят негативную реакцию Латвии

Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА "Россия сегодня". Архивное фото

Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА "Россия сегодня"

Круглый стол, на котором представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Латвийские оппоненты будут выступать против опубликованного доклада с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, заявил директор фонда "Историческая память" Латвийские оппоненты будут выступать против опубликованного доклада с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, ныне живущих в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия, был обнародован в понедельник в Москве на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Я предвижу, что наши оппоненты в Латвии будут говорить: "Ну что, какие-то ветераны, они исполняли свой долг, они воевали на фронте, они непричастны к преступлениям, все нормально". На самом деле нет. Латышский легион СС, его деятельность, как и другие подразделения Войска СС, квалифицированы Нюрнбергским трибуналом . Преступления, совершенные латышским легионом СС, известны, и попытки свести деятельность легиона исключительно к фронтовой деятельности являются несостоятельными", - сказал он, выступая на круглом столе "Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (оба - Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.