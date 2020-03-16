МГИМО прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение, а с 17 марта прекращает учебные занятия в вузе, сообщается на странице студенческого союза университета в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
"С 17 марта в МГИМО прекращаются учебные занятия. Руководством университета прорабатывается программа дистанционного образования для обучающихся", - говорится в сообщении.
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