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МГИМО прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение
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РИА Новости

МГИМО прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение

14:16 16.03.2020 (обновлено: 14:18 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд МГИМО на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017
Стенд МГИМО на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений прорабатывает переход студентов на дистанционное обучение, а с 17 марта прекращает учебные занятия в вузе, сообщается на странице студенческого союза университета в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
"С 17 марта в МГИМО прекращаются учебные занятия. Руководством университета прорабатывается программа дистанционного образования для обучающихся", - говорится в сообщении.
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