МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение

"При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть... использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий", - говорится в документе.