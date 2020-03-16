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МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение
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РИА Новости

МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение

14:07 16.03.2020 (обновлено: 14:18 16.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, предусматривающий возможность перехода студентов на дистанционное обучение.
"При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть... использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий", - говорится в документе.
Приказ также предполагает возможность перехода студентов на индивидуальные образовательные планы.
"Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения", - добавляется в документе.
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