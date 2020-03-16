На Украине открыли дело о "политическом преследовании" Порошенко

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело по факту "политического преследования" Петра Порошенко, заявил адвокат экс-президента Илья Новиков.
По словам Новикова, задачи по преследованию Порошенко ставились перед бывшим главой Государственного бюро расследований Романом Трубой.
Он уточнил, что защита Порошенко подала заявление в отношении действий бывшего главы ГБР и других сотрудников бюро летом 2019 года, а 16 марта "начинает диалог с НАБУ по этому делу".
"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования фактов, о которых мы знаем из записей в кабинете Романа Трубы", — цитирует Новикова телеканал "Прямой".
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Позже адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против Трубы по статье о возможном злоупотреблении влиянием.