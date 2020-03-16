Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T14:31+0300
https://ria.ru/20200316/1568667506.html
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568659269_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_13ee991aebfc689ff88f39e3e765ff94.jpg
РИА Новости

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

13:56 16.03.2020 (обновлено: 14:31 16.03.2020)
81129
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСанитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо "Свиблово" для предотвращения распространения коронавируса
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье.
"Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
7011817522
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПравительство РФОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят повода вводить ЧС в России из-за коронавируса
Девушка в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
Скорая помощь
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Люди в медицинских масках
Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Власти четырех украинских городов приняли решение ввести карантин
16:10Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
16:09В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Лента новостейМолния