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В Таиланде зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

13:46 16.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. В Таиланде в понедельник зарегистрированы 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество заболевших с начала эпидемии теперь составляет 147 человек, заявил на пресс-конференции в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.
Представитель министерства подчеркнул, что все новые пациенты принадлежат к группам лиц, находящимся в строгом больничном карантине в связи с их контактами с ранее заболевшими в Таиланде или за границей.
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Он отметил, что Таиланд пока находится во второй, контролируемой фазе развития эпидемии, однако вероятность скорого перехода в третью фазу, когда будет невозможно точно отследить цепочку заражений, очень высока.
Пресс-секретарь министерства также подчеркнул, что в стране приготовлено достаточное количество медикаментов, больничных коек и запасов продуктов питания для адекватного реагирования в случае перехода эпидемии в третью фазу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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