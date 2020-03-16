В Таиланде зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. В Таиланде в понедельник зарегистрированы 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 , общее количество заболевших с начала эпидемии теперь составляет 147 человек, заявил на пресс-конференции в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Представитель министерства подчеркнул, что все новые пациенты принадлежат к группам лиц, находящимся в строгом больничном карантине в связи с их контактами с ранее заболевшими в Таиланде или за границей.

Он отметил, что Таиланд пока находится во второй, контролируемой фазе развития эпидемии, однако вероятность скорого перехода в третью фазу, когда будет невозможно точно отследить цепочку заражений, очень высока.

Пресс-секретарь министерства также подчеркнул, что в стране приготовлено достаточное количество медикаментов, больничных коек и запасов продуктов питания для адекватного реагирования в случае перехода эпидемии в третью фазу.