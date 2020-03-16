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РИА Наука
2020-03-16T13:29+0300
https://ria.ru/20200316/1568665495.html
Пуск нового экипажа к МКС пройдет без журналистов из-за коронавируса
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РИА Новости

Пуск нового экипажа к МКС пройдет без журналистов из-за коронавируса

13:29 16.03.2020
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© NASAКорабль "Союз", пристыкованный к МКС
Корабль Союз, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "Роскосмос" отменил из-за нового коронавируса приглашение СМИ на запуск 9 апреля с Байконура очередной экспедиции на МКС, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
""Роскосмос" информирует представителей СМИ, ранее подавших данные для аккредитации на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-16", об отмене посещения космодрома Байконур. Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Казахстана о введении в стране чрезвычайного положения", - сказали в "Роскосмосе".
При этом, несмотря на усиленные меры безопасности, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к Международной космической станции состоится по графику - 9 апреля.
В составе основного экипажа — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Их дублеры — космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн.
Для освещения пуска "Роскосмос" организует прямую трансляцию с Байконура на официальном сайте госкорпорации, в социальных сервисах и на телевидении.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосКазахстан
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