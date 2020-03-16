СМИ: рейс Air Tahiti стал самым длинным в истории из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии Париж , ставший самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы, сообщает телеканал BFMTV.

Рекорд получился вынужденным: обычно лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе . Однако власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из Папеэте в ночь на воскресенье и без транзитных остановок прибыл в Париж, приземлившись в аэропорту "Руасси – Шарль-де-Голль" в понедельник в 6.20 (8.20 мск).

Маршрут длиной 15 715 километров самолет преодолел за 16,5 часа. Отмечается, что такая скорость стала возможной лишь благодаря попутному ветру, что делает неосуществимым подобный рейс в обратном направлении.

В октябре 2019 года Boeing 787-9 совершил беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут, однако этот полет между двумя разными странами носил тестовый характер.