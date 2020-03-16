Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T13:28+0300
https://ria.ru/20200316/1568665319.html
СМИ: рейс Air Tahiti стал самым длинным в истории из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

СМИ: рейс Air Tahiti стал самым длинным в истории из-за коронавируса

13:28 16.03.2020
1037
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии в Париж, ставший самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы, сообщает телеканал BFMTV.
Рекорд получился вынужденным: обычно лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Однако власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны.
Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Перекрытая улица возле Королевского дворца в Мадриде
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Девушка в защитной маске у стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В городе не встретишь больших компаний.

Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Девушка в защитной маске в центре Мадрида
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

Женщина в защитной маске гуляет с собакой на одной из улиц Мадрида
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Власти не исключают возможности закрыть границы.

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из Папеэте в ночь на воскресенье и без транзитных остановок прибыл в Париж, приземлившись в аэропорту "Руасси – Шарль-де-Голль" в понедельник в 6.20 (8.20 мск).
Маршрут длиной 15 715 километров самолет преодолел за 16,5 часа. Отмечается, что такая скорость стала возможной лишь благодаря попутному ветру, что делает неосуществимым подобный рейс в обратном направлении.
В октябре 2019 года Boeing 787-9 совершил беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут, однако этот полет между двумя разными странами носил тестовый характер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
08:00
Европа забыла, что паника — самый опасный враг
1102000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ТаитиЛос-АнджелесСШАПарижФранцузская ПолинезияВ мире
Рекомендуем
Девушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Учитель одной из школ
В Москве на карантин закрыли четыре школы
Вид на Таллин
Эстония поменяла туристический слоган в связи с коронавирусом
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
В Кремле не видят необходимости в удаленной работе сотрудников
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
Число зараженных COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на тысячу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят повода вводить ЧС в России из-за коронавируса
Сотрудники метрополитена проверяют у пассажиров московского метро температуру с помощью тепловизора
Московское метро усилило меры по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
16:08Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
16:08В мусульманской общине РФ отменяют мероприятия из-за коронавируса
16:07В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
16:06В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
16:06Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса
16:05ОНФ поможет пожилым людям с покупкой лекарств в условиях коронавируса
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
Лента новостейМолния