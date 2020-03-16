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2020-03-16T15:44+0300
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Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
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РИА Новости

Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу

15:44 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о новом названии коронавируса.
"CorUNOvirus", — написал Прусикин.
Пользователи соцсети оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с их конкурсной песней для Евровидения (композиция называется Uno).
"Песня - зараза, прилипла. В голове только "уно, уно", — прокомментировала @kattykatty0606.
"Я уже заболела этим КорУНОвирусом. Вылечить невозможно. "Уно, уно, уно, дос, куатро" уже четвертый день", — заявила @soboleva.ek.
"Этот "вирус" слишком заразный", — присоединилась к обсуждению @fr1yes.
"Ваша песня заряжает оптимизмом и хорошим настроением. Так держать ребята! Победы и удачи вам", — написала @f_svetlana_n.
Клип и песня на трек Uno были представлены 12 марта. За несколько дней видео набрало более десяти миллионов просмотров на YouTube, а песню включили в топ-10 в iTunes. Работа группы из России оказалась самой популярной среди других участников.
В Сети даже запущен флешмоб. Пользователи размещают ролики, в которых повторяют танцевальные движения исполнителей.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
14 марта, 12:03Культура
Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение
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