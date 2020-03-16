Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о новом названии коронавируса.

"CorUNOvirus", — написал Прусикин.

Пользователи соцсети оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с их конкурсной песней для Евровидения (композиция называется Uno).

"Песня - зараза, прилипла. В голове только "уно, уно", — прокомментировала @kattykatty0606.

"Я уже заболела этим КорУНОвирусом. Вылечить невозможно. "Уно, уно, уно, дос, куатро" уже четвертый день", — заявила @soboleva.ek.

"Этот "вирус" слишком заразный", — присоединилась к обсуждению @fr1yes.

"Ваша песня заряжает оптимизмом и хорошим настроением. Так держать ребята! Победы и удачи вам", — написала @f_svetlana_n.

Клип и песня на трек Uno были представлены 12 марта. За несколько дней видео набрало более десяти миллионов просмотров на YouTube, а песню включили в топ-10 в iTunes. Работа группы из России оказалась самой популярной среди других участников.