Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Видео появилось на странице конкурса 12 марта. При этом клип российской группы оказался самым популярным среди работ участников. С момента релиза ролик занимает первое место на вкладке "В тренде" видеохостинга.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.