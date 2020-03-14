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2020-03-14T06:56+0300
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Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
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РИА Новости

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

05:12 14.03.2020 (обновлено: 06:56 14.03.2020)
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Видео появилось на странице конкурса 12 марта. При этом клип российской группы оказался самым популярным среди работ участников. С момента релиза ролик занимает первое место на вкладке "В тренде" видеохостинга.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.
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КультураРоссияЕвровидение-2020Little BigНидерланды
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