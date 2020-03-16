Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в ИГИЛ*

По его данным, с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года Убайдов несколько раз встречался с гражданином Таджикистана, которого убеждал принять участие в боевых действиях в Сирии в составе "Исламского государства"*. Кроме того, он поставил на учет в своем доме в Адыгее двух граждан Таджикистана, которым не планировал предоставлять место жительства, добавил представитель суда.