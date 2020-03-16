Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в ИГИЛ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова, убеждавшего гражданина Таджикистана вступить в "Исламское государство"* и уехать воевать в Сирию, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года Убайдов несколько раз встречался с гражданином Таджикистана, которого убеждал принять участие в боевых действиях в Сирии в составе "Исламского государства"*. Кроме того, он поставил на учет в своем доме в Адыгее двух граждан Таджикистана, которым не планировал предоставлять место жительства, добавил представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".
"Приговором суда Убайдову назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
* Террористическая организация, запрещена в России
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