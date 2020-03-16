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Суд в Москве отказался отменять штраф для Twitter
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РИА Новости

Суд в Москве отказался отменять штраф для Twitter

12:49 16.03.2020 (обновлено: 12:52 16.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Социальная сеть не предоставила вовремя информацию, перенесены ли в Россию серверы с данными о российских пользователях. "Решение мирового судьи о назначении штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - решила судья.
В апелляционной жалобе представители Twitter просили отменить штраф, указав на ряд процессуальных нарушений: скриншоты в материалах дела не заверены, а некоторые документы не переведены на русский язык. Кроме того, пояснила юрист, суд не уведомил должным образом компанию о времени и месте рассмотрения административного протокола, только направил сообщение по электронной почте, но письмо отклонил сервер.
"Нельзя привлекать к ответственности за административные правонарушения, совершенные за пределами России", - отметила она.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. В феврале суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 миллионов. Facebook пока не обжаловала решение суда.
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Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, этим законом предусмотрена блокировка ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров весной 2019 года говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти девять месяцев истекли в начале января 2020 года. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр ЖаровМоскваTwitterОбщество
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