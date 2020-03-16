Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда отменил выходные дни празднования традиционного тайского Нового года, Сонгкрана, который приходится на середину апреля, в связи с опасностью распространения коронавируса COVID19.
Об этом в своем твиттер-аккаунте написала в понедельник заместитель пресс-секретаря администрации премьер-министра Таиланда Трайсули Трайсонкун.
"Отменены выходные на Сонгкран, 13, 14, 15 апреля. В ближайшее время будет объявлено, какие дни будут сделаны выходными в качестве компенсации", — говорится в ее сообщении.
Сонгкран в Таиланде — главный праздник года. В дни его проведения значительная часть населения страны активно передвигается между столицей и провинциями, так как его принято отмечать с семьей. Также в эти дни граждане Таиланда часто выезжают отдыхать за границу. Обычно в Сонгкран, помимо основных трех выходных, работодатели предоставляют сотрудникам дополнительные два или три дня отпуска.
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