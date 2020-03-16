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В Испании не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса
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РИА Новости

В Испании не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

12:41 16.03.2020 (обновлено: 12:48 16.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Архивное фото
МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Власти Испании не исключают, что введенный в стране из-за нового коронавируса режим повышенной готовности продлится дольше 15 дней, и что могут быть закрыты границы.
"Очевидно, что мы должны будем продлить эту ситуацию, посмотрим, какие меры. Не думаю, что за 15 дней мы сможем выиграть эту войну", - заявил министр транспорта Хосе Луис Абалос в интервью испанскому телевидению TVE.
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По его словам, "очевидно", что "точного календаря нет". "Если мы не предпримем самых жестких мер, чтобы остановить распространение вируса и его влияния на здоровье и жизни, не будет никакого эффекта… Если мы на самом деле будем все ответственными и будем действовать согласно требованиям и не будем фривольничать, эффект будет большим", - добавил он.
Со своей стороны министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка не исключил закрытия границ. "Закрыть наши границы – реальная возможность", - заявил он в интервью радиостанции Cadena Ser. Он уточнил, что решение о границах будет обсуждаться на встрече глав МВД ЕС в понедельник.
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Накануне премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что на месяц будут введены ограничения на сообщение с Испанией – на туристические и развлекательные поездки. На настоящий момент в Португалии зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом.
На прошлой неделе власти Марокко закрыли границу с Испанией в районе Сеуты и Мелильи, а также заявили о прекращении морского и авиасообщения.
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14 марта, 10:09
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек), по данным министерства здравоохранения на 15 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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